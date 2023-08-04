В Уфе сотрудники Роспотребнадзора провели рейд по точкам продажи вейпов

Сотрудники Управления Роспотребнадзора провели рейд по точкам продажи вейпов. С 1 июня в России действуют ограничения, касающиеся электронных устройств с никотином и кальянов. Теперь выкладывать на витрины продукцию запрещено, но не все следуют новым правилам.

Витрины манят ассортиментом. Продукция в прямом смысле на любой вкус и цвет. Стройные ряды вейпов. Продавцы явно постарались при выкладке, но теперь такое размещение – вне закона. Электронные устройства и кальяны уравняли с сигаретами, которые уже несколько лет демонстрировать в магазинах запрещено.

Помимо демонстрации, теперь нельзя продавать курительные устройства на ярмарках, выставках, дистанционно или с использованием автоматов. В Роспотребнадзор поступают жалобы от граждан, заметивших нарушения. Привести торговые точки в соответствие нормам закона не успели и магазины крупных сетей.

На устранение нарушения продавцам потребовалась пара минут. А вот в соседнем супермаркете ничего менять не пришлось: табачная продукция скрыта от глаз.