В Башкирии дебошир с криминальным прошлым угрожал людям ножом

В Сибае полицейские задержали налётчика-рецидивиста. Мужчина похищал алкоголь в магазинах города.
2 августа горожанин в очередной раз пошёл на «охоту». Он ворвался в супермаркет и, угрожая ножом охраннику, похитил бутылку алкоголя с прилавка. В тот же день злоумышленник наведался в другой магазин. Он повторил схему похищения, в этот раз угрожая ножом уже директору торговой точки.
По горячим следам предполагаемого налетчика удалось установить и задержать. Полицейские доставили в местный отдел ранее судимого 24-летнего местного жителя. Парень сознался в содеянном. Полицейские изъяли нож.