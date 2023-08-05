В Башкирии дебошир с криминальным прошлым угрожал людям ножом

2 августа горожанин в очередной раз пошёл на «охоту». Он ворвался в супермаркет и, угрожая ножом охраннику, похитил бутылку алкоголя с прилавка. В тот же день злоумышленник наведался в другой магазин. Он повторил схему похищения, в этот раз угрожая ножом уже директору торговой точки.