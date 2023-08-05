В Уфе вновь ищут мошенниц, которые обманывают пенсионеров

Полиция Башкирии просит жителей и гостей республики о помощи. В регионе вновь орудуют мошенницы.
Две женщины в Уфе проникают в квартиры одиноких пенсионеров и крадут их деньги. Так, жертвами аферисток стали 88-летняя женщина, которая потеряла 70 тысяч рублей, и 80-летний мужчина, у которого украли 130 тысяч рублей. Мошенницы представляются сотрудницами социальной службы и проникают в квартиры под предлогом помощи.
Сейчас на основе ориентировок от пенсионеров составлены примерные портреты мошенниц. На вид им 35-40 лет, рост — 170-175 сантиметров, у обеих на руках медицинские перчатки. У одной женщин отсутствуют передние зубы, поэтому она прикрывает рот платком.