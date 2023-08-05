В Уфе вновь ищут мошенниц, которые обманывают пенсионеров

Со слов потерпевших, к ним на улице подошли две женщины, которые представились сотрудницами социальной службы и сообщили, что их отправили для помощи пенсионерам. Пока хозяева квартир разбирали сумки с продуктами, лжесоцработницы просили разменять купюру достоинством пять тыс. руб. Узнав место хранения денег, отвлекали хозяев под различными предлогами. После чего похищали деньги и скрывались в неизвестном направлении.

пресс-служба МВД по РБ