В Уфе вновь ищут мошенниц, которые обманывают пенсионеров

Полиция Башкирии просит жителей и гостей республики о помощи. В регионе вновь орудуют мошенницы.

Фото №1 - В Уфе вновь ищут мошенниц, которые обманывают пенсионеров

Две женщины в Уфе проникают в квартиры одиноких пенсионеров и крадут их деньги. Так, жертвами аферисток стали 88-летняя женщина, которая потеряла 70 тысяч рублей, и 80-летний мужчина, у которого украли 130 тысяч рублей. Мошенницы представляются сотрудницами социальной службы и проникают в квартиры под предлогом помощи.

Со слов потерпевших, к ним на улице подошли две женщины, которые представились сотрудницами социальной службы и сообщили, что их отправили для помощи пенсионерам. Пока хозяева квартир разбирали сумки с продуктами, лжесоцработницы просили разменять купюру достоинством пять тыс. руб. Узнав место хранения денег, отвлекали хозяев под различными предлогами. После чего похищали деньги и скрывались в неизвестном направлении.

пресс-служба МВД по РБ 

Сейчас на основе ориентировок от пенсионеров составлены примерные портреты мошенниц. На вид им 35-40 лет, рост — 170-175 сантиметров, у обеих на руках медицинские перчатки. У одной женщин отсутствуют передние зубы, поэтому она прикрывает рот платком.

Если вы располагаете информацией о разыскиваемых просим незамедлительно сообщить по телефонам (347) 279-48-02, 279-39-02, 02 (102 — с мобильного).

пресс-служба МВД по РБ 
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