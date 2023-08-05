Радий Хабиров показал фото белорусских зубров, обживающихся в Башкирии

Глава республики на своей странице в социальных сетях опубликовал пост, посвященный белорусским зубрам. Девять животных привезли в Башкирию в конце мая. Их выпустили в Кугарчинском районе, в Икском зоологическом заказнике.

По соседству находится природный парк «Мурадымовское ущелье». Судя по фотографиям, зубры уже обжились в новом доме, их стадо спокойно передвигается по местным лесам. «Обживаются», – прокомментировал фотографии Радий Хабиров. К слову, осенью в республику планируют привезти еще девять парнокопытных.