В Башкирии убрали около 25% посевных площадей

По оперативным данным, аграрии собрали более полумиллиона тонн зерна нового урожая. Уборку зерновых и зернобобовых культур ведут хлеборобы 49 районов республики. На сегодня ими скошено 260 тысяч гектаров с озимыми и яровыми культурами, почти 233 тыс. га из которых обмолочено.

Комиссия Минсельхоза республики по уборке полей на этот раз посетила Ишимбайский район. 32 элеватора готовы к приему зерна. Сооружают также ангары и склады для хранения урожая. К примеру, в одном из хозяйств Ишимбайского района недавно возвели такое сооружение, и оно уже заполнено зерном – около двух тысяч тонн. А второе хранилище достраивают. Хозяйство уже завершило уборку озимой пшеницы, гороха, овса и приступило к ячменю.