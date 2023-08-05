В Уфе парикмахер украсила свой салон портретами участников СВО

Уфимский парикмахер украсила свой салон красоты портретами участников спецоперации, бойцов батальона имени Шаймуратова. Со многими солдатами женщина познакомилась полгода назад, когда в составе гуманитарной бригады ездила на передовую стричь военнослужащих.

Там, где раньше лежали стопки глянцевых журналов, теперь фотографии бойцов и кадры с передовой. Большинство снимков Зульфия Мустафина сделала сама во время своей командировки в зону СВО. Некоторые на память подарили военнослужащие.

Полгода назад женщина в составе волонтерской группы ездила в Херсонскую область, где вместе с коллегой стригла бойцов батальона имени Шаймуратова. А это без малого несколько сотен человек. Работать приходилось с 9 утра до 2 ночи – важно было успеть привести в порядок всех.

Тогда-то у женщины и появилась идея по-новому украсить свой салон, чтобы как можно больше людей знали о героях спецоперации. На одной из стен даже нарисовали портрет генерала Шаймуратова. А рядом разместили фотографии отличившихся бойцов и информацию об их подвигах. Здесь же каска, подаренная одним из постоянных клиентов, который стригся в парикмахерской еще до спецоперации.