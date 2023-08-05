В Башкирии многодетным семьям помогают подготовить детей к учебному году

В рамках всероссийской акции «Собери ребенка в школу» в штабе общественной поддержки Башкортостана сегодня состоялась встреча с семьями. Детям вручили школьные комплекты и провели мастер-класс.

Многодетные и семьи участников СВО собрались в зале республиканского штаба общественной поддержки. Накануне учебного года здесь решили присоединиться к всероссийской акции «Собери ребенка в школу». На встречу пригласили и семью Мусалимовых, которая воспитывает восьмерых детей. Старший сын учится в колледже, младшей дочери всего четыре месяца.

Воспитывать детей – это непросто, тем более когда в семье не один и не два ребёнка, а намного больше. Но когда есть поддержка, это даёт дополнительные силы, говорят организаторы. Поэтому они и проводят подобные встречи для многодетных семей. Сегодня детям не только подарили школьные комплекты – рюкзаки и канцелярские принадлежности, но и провели для них мастер-класс по авиамоделированию.