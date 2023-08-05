В Стерлитамаке запустили благотворительный проект «Чудо-пицца»

Пицца в помощь детям. В Стерлитамаке открылась пиццерия, в которой деньги, вырученные с продажи, идут в помощь детям. Проект «Чудо-пицца» существует всего месяц, но уже пользуется спросом. Его организовал центр социальной поддержки «Радуга добра», который вот уже более восьми лет занимается благотворительностью. Пиццы в заведении особенные, а всё потому, что готовят их мамы детей-инвалидов.

Такая возможность – как глоток воздуха, считают организаторы и участники проекта. Мамы могут отвлечься от суеты будней, пообщаться друг с другом, поделиться опытом. К слову, их дети в это время тоже не скучают. В центре есть няня и реабилитационная комната.