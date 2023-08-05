В Башкирии прошел марийский фольклорный праздник

Марийцы Башкортостана отметили фольклорный праздник. В Мишкинском районе прошёл фестиваль «Шочмо вер – Торгым сер», что в переводе означает «Моя родина – берег Кынгыра». На праздник собрались коллективы и жители соседних районов, а также гости из городов России.

На территории Башкортостана марийцы проживают многие века и являются одной из наиболее больших этнических групп. В некоторых муниципалитетах мари составляют существенный процент населения. В этом году фольклорный фестиваль «Шочмо вер – Торгым сер» прошёл в деревне Курманаево Мишкинского района. На праздник съехались делегации многих районов республики. Также на гуляния прибыли гости из других регионов.

Марийский праздник на мишкинской земле прошёл в третий раз. Впервые его провели пять лет назад, однако затем из-за пандемии торжества пришлось переносить. Для гостей организовали несколько площадок. На них проходили состязания по волейболу, местные рукодельницы продемонстрировали свои творческие работы, а коллективы развлекали песнями и танцами.

Огонь зажгли и соседи. Национально-культурная автономия марийцев Свердловской области приехала на фольклорный праздник большой делегацией. Руководитель общественной организации Наталья Ябекова представила женский головной убор 18 века. Реликвия передается из поколения в поколение.