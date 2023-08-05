В Уфе прошел заключительный четвертьфинал конноспортивного турнира «Терра Башкирия»

В нем приняли участие 165 жокеев-любителей. Они выступали на лошадях башкирской породы. В первой скачке жокей Айгиз Тазетдинов из Абзелиловского района уступил на финише 15-летнему Фидану Исхакову из Бурзянского района. Тем не менее, оба пробились в полуфинал.

Во второй скачке сильнейшим стал Алмаз Ганиев из Благоварского района. Сегодня победители четвертьфиналов выиграли по 350 тысяч рублей. Общий призовой фонд турнира в этом сезоне составляет 10 миллионов рублей. Ну а первый полуфинал пятого юбилейного конноспортивного турнира «Терра Башкирия» пройдет на ипподроме «Акбузат» 19 августа.