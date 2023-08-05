В Уфе в преддверии Дня железнодорожников прошел забег «Достигая цели!»

Железнодорожники в честь своего профессионального праздника приняли участие в массовом забеге «Достигая цели!». Он прошел сегодня в Уфе. В мероприятии мог принять участие любой желающий. Всего забег собрал 1000 человек.

Здесь в лучших традициях забегов медали получают все. Вот только мест на призовом пьедестале по-прежнему три, зато в нескольких возрастных категориях. Разница между самым младшим и старшим бегуном – 75 лет. Участники доказывают: спорт – вне возраста.

Ждать итогов долго не пришлось. Среди участников забега 50+ Юрий и Святослав оказались самыми быстрыми. Результаты забега фиксируют с помощью чипов в браслетах участников. А вот кто-то домой увезёт сразу две награды. Айнур Рафиков стал первым в категории 31-40 лет, а до этого на том же месте стояла его дочь.

Дети бежали дистанцию в полкилометра, взрослым предоставили выбор: 5000 метров или 1520 – дистанция, символизирующая ширину российской железнодорожной колеи. Расстояние между внутренними гранями головок рельсов составляет 1520 миллиметров.