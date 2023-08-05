В Башкирии прошел мастер-класс по стоячему аквабайкингу

Под Уфой прошло шоу на воде. На озере Сосновом, рядом с деревней Алексеевка, прошли мастер-класс и показательные выступления по стоячему аквабайкингу. Обучение продлится два дня, его проводит чемпион России. Мужчина покоряет водную гладь и волны круглый год – зимой тренируется в Сочи. В Башкортостан приезжает второй год подряд.

Словно передразнивая вертолёт, вертушки на воде показывает аквабайкер. Волны покоряет Давид Джологуа – чемпион России и председатель Федерации водно-моторного спорта Сочи. Ходить, а точнее бегать по воде, начал ещё в школе – тогда впервые принял участие в гонках. Сейчас акцент на трюки и передачу знаний.

Также мы ездим в Азию, показываем, что мы, ребята из России, можем прыгать, классно показывать новые трюки. Давид Джологуа, председатель Федерации водно-моторного спорта г. Сочи

В спорте на аквабайках редко встречаются девушки, но в Уфе такие есть. На мастер-класс за новыми знаниями приехали ребята не только из Башкортостана, но и из других регионов страны.