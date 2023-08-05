В Уфе прошел благотворительный фестиваль «Открытые сердца»

На большой площадке можно было познакомиться с различными спортивными кружками, секциями и клубами. В первую очередь, фестиваль организовали для детей.

Каждый мог попробовать себя в каком-либо виде спорта, получить консультацию тренеров и записаться на занятия. Шахматы, бокс. В числе разнообразных видов спорта был представлен армейский рукопашный бой. Им могут заниматься как мальчики, так и девочки.