В Уфе врачи РКЦ спасли жизнь пациентке, предотвратив ишемический инсульт

Сегодня министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем телеграм-канале рассказал о том, как врачи республиканского кардиологического центра спали жизнь 46-летней пациентки.

Женщина обратилась за помощью в предынфарктном состоянии. Специалисты Центра провели экстренную операцию по стентированию сосудов сердца.

Такое хирургическое вмешательство позволяет расширять суженные сосуды и восстановить кровоток. Как отметил Айрат Рахматуллин, данная операция является альтернативным методом предотвращения ишемического инсульта, что является серьезной угрозой для жизни пациентов.

После успешного стентирования специалисты провели дополнительные обследования, которые выявили эксцентрический стеноз – атеросклеротическая бляшка на 95% перекрывала сонную артерию. Тогда рентгенхирургами кардиоцентра было принято решение о проведениий второй операции – каротидной эндартерэктомии. Специалисты успешно удалили атеросклеротическую бляшку, что минимизировало риск развития инсульта в будущем.

Глава ведомства сообщил, что в настоящее время пациентка находится под наблюдением врачей.