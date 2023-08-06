Во время рейдов на дорогах Башкирии проверили более 500 транспортных средств

Глава ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале сообщил о результатах последних профилактических рейдовых мероприятий, проведенных в минувшие выходные: задержаны 69 нетрезвых водителей, из которых 4 лишены водительских прав.

Общее количество выявленных нарушений правил дорожного движения составило более 1,8 тыс. случаев. Из этого числа 12 случаев – управление транспортными средствами водителями, которые ранее были лишены водительских прав.

Кроме того, 50 водителей перевозили детей без детского кресла. Также зафиксированы 62 случая выезда на встречную полосу, что является серьезным нарушением.

Госавтоинспекция призывает всех водителей соблюдать ПДД, подытожил Владимир Севастьянов.