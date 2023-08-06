В Уфе определили победителя соревнований среди водителей троллейбусов

На днях в Уфе на площадке второго троллейбусного депо прошел городской конкурс профессионального мастерства среди водителей троллейбуса, сообщает пресс-служба МУП УИТ. В нем приняли участие 12 водителей.

Участники конкурса продемонстрировали свои теоретические знания в области технического устройства троллейбуса и правил дорожного движения, а также показали свои практические навыки вождения, приема транспортных средств перед выездом на линию и обслуживания пассажиров.

По результатам соревнований первое место заняла Аликеева Екатерина Александровна, на второй позиции – Алексеева Марина Ильдаровна, а на третьем месте Шулепова Галина Александровна.

Победители соревнований получат доплаты к зарплате в течение календарного года, а остальным участникам конкурса будет повышен класс квалификации.