Сотрудники Госавтоинспекции Уфы проверили техническую безопасность школьных автобусов

Перед началом нового учебного года специалисты отделения технического надзора ОГИБДД Управления МВД России по Уфе провели проверку состояния школьных автобусов на предмет их соответствия техническим требованиям безопасности. Об этом в социальных сетях сообщил руководитель ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов.
В частности, проверялись устройства контроля режима труда и отдыха водителей, работа системы ГЛОНАСС, наличие и исправность ремней безопасности, наличие аптечек и огнетушителей. Кроме того, проведена проверка работы внешних световых приборов и исправности аварийных выходов в автобусах, а также документации, необходимой для управления школьным автобусом.
Сотрудники ГИБДД провели профилактические беседы с водителями, напоминая им об ответственности, которая возлагается на них, так как они обеспечивают безопасный подвоз детей к общеобразовательным учреждениям и домой.
Фото: стоп-кадр видео ОГИБДД по Уфе