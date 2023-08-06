Стало известно о самочувствии девочки, которая едва не утонула в пруду

Это случилось 5 августа в деревне Нурдавлятово Мелеузовского района Башкирии. Девочка 9 лет едва не утонула в пруду, который находился во дворе частного дома.

По информации медиков, в настоящее время состояние ребенка оценивается как тяжелое, девочка подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ребенка спасли ее родственники, когда увидели, как девочка начала тонуть. На сокрой ее доставили в больницу города Салавата для оказания необходимой медицинской помощи.

Представители МЧС обратились к жителям и посоветовали не оставлять детей без присмотра у водоемов.