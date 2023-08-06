В Башкирии за последние сутки утонули пять человек

В течение последних суток на водоемах Башкирии погибли пятеро мужчин, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям республики.

Один случай произошел рядом с переправой Дудкино на Уфимке, где очевидцы вытащили из воды тело мужчины в одежде. Следователи в настоящее время устанавливают его личность.

В Уфе на озере Карьер также произошла трагедия: утонул молодой мужчина 1996 года рождения, который купался в необорудованном месте водоема.

В Шаранском районе мужчина 1983 года рождения в состоянии алкогольного опьянения хотел переплыть озеро, однако тоже утонул.

Двое братьев рыбачили в Краснокамском районе республики, но их лодка перевернулась. Один из мужчин смог выбраться на берег, а его брат, 1991-го года рождения, ушел под воду.