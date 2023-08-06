Жители Уфы за прошлую неделю перевели на счета мошенников 18 миллионов рублей

Несмотря на активную информационную работу полиции, жители Уфы все чаще становятся жертвами мошенников, отдавая свои сбережения в руки преступников. По итогам минувшей недели сумма добровольно переданных преступникам денег достигла 18 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации города.
Руководитель штаба Управления МВД России по Уфе Артур Хафизов подчеркнул, что полиция активно информирует жителей о новых методах мошенничества и организует дежурства у банкоматов в крупных торговых центрах, чтобы предотвратить перевод средств на счета аферистов. Но, к сожалению, это не всегда дает желаемый результат.
По его словам, ни представители правоохранительных органов, ни даже сотрудники Центрального Банка России никогда не будут обращаться к вам лично, чтобы проверить ваши счета или интересоваться вашими финансами. И если кто-то начинает задавать вопросы о деньгах по телефону, рекомендуется немедленно отключиться и не реагировать на звонки с незнакомых номеров, пояснил Артур Хафизов.