Глава Башкирии поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Радий Хабиров поздравил железнодорожников региона с их профессиональным праздником, который отмечается ежегодно в первое воскресенье августа. В своем обращении он пожелал всем работникам и ветеранам этой отрасли крепкого здоровья, семейного благополучия и удачи в их нелегком труде.

Также Глава республики рассказал о многолетней преданности профессии семьи Савчуковых-Квинцхадзе-Куликовых-Барышевых-Лещиных. Эта удивительная семейная династия объединила 31 человека, которые вместе проработали свыше 600 лет на железнодорожном транспорте. В разные годы члены этой семьи служили машинистами, связистами, путейцами и т.д.

Сегодня наследники этой династии продолжают работать на Куйбышевской, Горьковской и Южно-Уральских железных дорогах.