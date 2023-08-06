В Уфе в IX международном марафоне примут участие более 7000 бегунов

В IX уфимском международном марафоне, проведение которого запланировано на 3 сентября, ожидается участие свыше 7000 бегунов. Организаторы мероприятия обещают участникам возможность пробежать по сертифицированной трассе, которая является одной из самых комфортных в России, а также по маршруту, который пролегает через историческую часть города.

Марафонцам будут предложены различные дистанции для бега и скандинавской ходьбы: 2 км, 5 км, 10 км, 21,1 км, 42,2 км, а также специальные детские старты на расстояние от 50 до 400 метров. Кроме того, уже в третий год подряд в программу мероприятия включена дисциплина спидскейтинг, в которой участники на скоростных роллерах проезжают 10 км.

Каждый участник марафона получит стартовый пакет с фирменной футболкой и подарками от партнеров мероприятия. На финише их ждет эксклюзивная медаль, а самых быстрых бегунов ожидают специальные призы и подарки от партнеров мероприятия.