В Башкирии посчитали экономически активное население

Согласно выборочным результатам исследования, на территории Башкирии в период с марта по май текущего года общее количество трудоспособного населения в возрасте 15 лет и старше составило 1,937 млн человек.

По данным Башстата, из этого числа порядка 1,893 млн человек или 97,7% заняты в экономической деятельности. Еще 44,1 тысячи человек, или 2,3%, классифицированы как безработные, соответствующие критериям Международной организации труда. Эти люди не имели работы или доходного занятия, активно искали работу и были готовы приступить к ней в течение наблюдаемой недели.