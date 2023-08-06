МЧС по Башкирии: понедельник снова будет жарким

Жара продолжает бить температурные рекорды в республике. Специалисты МЧС по региону ожидают, что температура воздуха вновь поднимется до +30 градусов, а в юго-восточных районах прогнозируется высокий уровень пожароопасности.

Завтра на территории республики ожидается переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь с грозами. В ночное время усилится северный ветер до 5-10 м/с, а днем он достигнет 9-14 м/с. Температура воздуха ночью составит от +15 до +20 градусов, а в горных районах понизится до +10 градусов. Однако днем снова ждем жару: от +25 до +30 градусов.

Водителям следует быть внимательными на отдельных участках автодорог в ночное и утреннее время: возможен туман с ухудшением видимости от 500 до 1000 метров.