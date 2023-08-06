Эксперты рассказали о причинах аномальных погодных условий в Башкирии

Риск возникновения пожаров и грозы. Контрастная погода в разных районах Башкортостана прогнозируется на предстоящей неделе. МЧС рассылает SMS-предупреждения. Эксперты связывают капризы природы с глобальным потеплением. Как это сказывается на жителях региона и чего ждать дальше?

Этого достаточно для возникновения торнадо. Видео снял житель Баймакского района. Как сообщили МЧС по РБ, в селе Тубинском мощный вихрь снес крыши с двух жилых домов, а также повредил надворные постройки и снял с опор линию электропередач. Глава района Фанис Аминев заверил, что жителям села, которых затронула стихия, будет оказана материальная помощь. Также местная администрация организовала сбор средств.

Глобальное потепление и на грядках. В огороде жительницы Иглинского района поспел нехарактерный для республики урожай. Наина Хафизова выращивает арбузы каждый год. Раньше – на огороде, теперь пересадила их в теплицу и поместила в подвесные вёдра, чтобы не разбились. Спелость определяет по старинке: по стуку по коре плода. При выращивании Наина Хафизова не использует химикаты. Спелость урожая оценили и мы.

Жителям нескольких регионов страны совсем несладко. Города России затапливает после сильных дождей. За день в Мурманске выпала почти половина месячной нормы осадков: затопило улицы, потоки с лестниц, ливнёвки не справлялись, люди вынуждены были бросать автомобили или забираться на крыши. Похожая картина произошла в Екатеринбурге. На город обрушился ливень с грозами и сильным ветром. Стихия вызвала ужас у водителей и восторг у детей.

Башкортостан топило в начале лета. В селе Кандрыкуль Туймазинского района улицы оказались полностью под водой, вместо проезжей части и тротуаров – ручьи с бурным течением. Такого в республики не было с 2017го года.

Сейчас МЧС России по РБ вновь предупреждает о возможных неблагоприятных погодных явлениях. Жителей просят быть осторожными и соблюдать технику безопасности. В связи с изменением погодных условий в Уфе городские службы выезжают на участки и очищают решетки ливневых колодцев. Работы завершатся только с наступлением отрицательных температур. Заявки об аварийных ситуациях принимают круглосуточно.