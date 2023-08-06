Эксперты назвали основные причины роста цен в Башкирии

Цены на недвижимость в республике во втором квартале выросли более чем на 1% на первичном рынке, на вторичке – почти на 3%. Такие данные опубликовал Росстат. Подорожание прогнозируют и на авторынке. Стоимость новых машин может вырасти на треть к концу года, это связано с изменениями тарифов утилизационного сбора, которые вступили в силу в августе. Дорожают также продукты и услуги. С чем это связано?

Недвижимость всегда в цене. Независимо от того, насколько она доступна для рядовых жителей. По данным Башстата, средняя цена квадратного метра в новостройке – 112 тысяч рублей. В центре Уфы цены выше – более 160 тысяч на этапе строительства. Сомнения покупателей брать или подождать развенчивают сами застройщики.

Этот совет практически универсальный. Также выгодно сейчас вкладываться и в машины, и в технику, например бытовую или смартфоны. Рост на эти категории связан с обвалом рубля. Поставщикам покупать товары и комплектующие из-за рубежа стало накладнее, и эти издержки ложатся на плечи конечного потребителя.

Из продуктов заметнее всего подорожала курица. Средняя цена по данным Башстата – 187 рублей. В магазинах стоимость мяса доходит и до 230 рублей. На прилавках при этом порой дефицит. По мнению экспертов, мясо птицы занимает первое место по популярности среди населения, а в последнее время спрос на него мог еще больше вырасти.

В числе факторов, влияющих на повышение цен, оказались и довольно необычные. Эксперты, например, отмечают рекордно низкий уровень безработицы. Значит, становится больше платежеспособных людей, что также по законам рынка ведет к росту цен. Влияет на ситуацию, по мнению специалистов, увеличение уровня зарплат.