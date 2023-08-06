В Башкортостане ликвидированы все лесные пожары

За последние сутки в республике был зафиксирован один лесной пожар. Очаг зарегистрировали в Зилаирском районе Башкирии. К 8 часам утра 6 августа пожар полностью ликвидирован.

Таким образом, по сообщению МЧС по республике, действующих очагов на территории региона нет. Всего же с начала пожароопасного периода в текущем году было зарегистрировано 139 лесных пожаров. Это на 45 очагов больше, чем за тот же период 2022 года.