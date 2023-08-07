Уфимские врачи провели успешную операцию по удалению огромного новообразования

В российском научном журнале расскажут об опыте уфимских врачей городского перинатального центра: акушерам-гинекологам удалось провести успешную операцию по удалению миомы больших размеров, сохранив при этом возможность для пациентки снова стать мамой в будущем.

По информации пресс-службы минздрава Башкирии, миома больших размеров с сложной локализацией была обнаружена у женщины во время беременности. Для более точного определения возможных рисков врачи провели полное комплексное обследование, включая безопасный метод диагностики во время беременности — магнитно-резонансную томографию.

По результатам исследования был определен размер миомы, который составил 12*10*11 см, а также ее сложное местоположение – в области перешейка матки, что усложняло проведение операции.

С учетом всех обстоятельств специалисты-гинекологи приняли решение о проведении комбинированной операции — кесарева сечения с одномоментным удалением миоматозного узла.

Миома не оказала никакого влияния на развитие плода: родился доношенный мальчик с хорошими показателями здоровья, заверили в минздраве Башкирии.