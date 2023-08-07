В Башкирии семь человек самостоятельно выбрались из горящего дома

По информации пресс-службы госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям, в селе Тарабердино Кушнаренковского района случился пожар. В результате ЧП пострадали хозяйственные постройки, принадлежащие хозяевам двух подворий, общая площадь которых составляет 140 квадратных метров.

Как сообщили спасатели, в результате пожара полностью сгорели гараж, баня и хозяйственные помещения дома №22, а также гараж, баня и беседка, расположенные на подворье дома №20.

Во время пожара в доме находились семь человек, среди которых было четверо детей. Самому младшему ребенку всего лишь три месяца. Они смогли самостоятельно выбраться через окно и избежать серьезных повреждений.