В Уфе работают над созданием умной колонки, распознающей башкирскую и русскую речь

К концу 2023 года в Уфе будет представлена работающая на башкирском языке умная колонка «Хомай». Данный проект был поддержан грантом главы Башкирии. На следующий год запланирована сборка 250 таких устройств, которые будут переданы в детские сады и школы для использования в образовательных целях.

Директор фонда по сохранению и развитию башкирского языка Гульназ Юсупова поделилась информацией о проекте. По ее словам, «Хомай» будет оснащена функцией общения на башкирском и русском языках, а также озвучкой на обоих языках.

Автор проекта Айгиз Кунафин рассказал, что умные колонки «Хомай» будут предлагать различные приложения, соответствующие потребностям различных образовательных учреждений. Например, для самых маленьких пользователей будут предусмотрены сказки. В настоящее время определяется место сборки устройств. Корпус и программное обеспечение колонки будут разработаны самостоятельно.