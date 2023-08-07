Врач-онколог из Башкирии вышел в финал престижного конкурса на звание «Хирург года»

Врач-онколог Антон Сафонов, занимающий должность заместителя главного врача по хирургической помощи в РКБ имени Куватова, успешно прошел все испытания и стал номинантом на звание «Хирург года».

Этот конкурс проводится в честь знаменитого академика А.И.Савицкого, и позволяет отметить выдающихся медиков, специализирующихся на борьбе с онкологическими заболеваниями.

В прошлом году Антон Сафонов успешно выполнил порядка 400 сложных операций по удалению опухолей в брюшной полости, малом тазу и забрюшинном пространстве. Самая продолжительная из них длилась 9,5 часа.

Однако его таланты не ограничиваются лишь врачебной практикой. Антон Сафонов также принимает активное участие в волонтерских проектах и во всероссийских акциях «Розовая лента» и «Поезда здоровья», что подчеркивает его глубокую преданность профессии.