В Уфе Михаил Мурашко принял участие в утреннем велопробеге

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прибыл в Башкирию с рабочей поездкой. Сегодня он принял участие в утреннем велопробеге по набережной реки Белой в Уфе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава республиканского минздрава Айрат Рахматуллин.

Вместе с ним в велопрогулке приняли участие руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова, руководитель администрации Главы Башкирии Максим Забелин, глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев и другие участники Всероссийского совещания по актуальным вопросам развития первичной медико-санитарной помощи в Российской Федерации.

Михаил Мурашко отметил, что организация утренних велопробегов стала приятной традицией во время проведения крупных всероссийских совещаний, которые проходят в различных городах страны.

По окончании велопробега Михаил Мурашко ответил на вопросы журналистов, поделился впечатлениями и отметил, что набережная и сам город Уфа оставили у него приятное впечатление.