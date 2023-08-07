МЧС по Башкирии предупредило о неблагоприятных погодных условиях

В
пресс-службе МЧС по республике рассказали о приближающейся непогоде:
в различных районах республики ожидается усиление ветра до 18 м/с. Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют соблюдать правила безопасности, чтобы предотвратить возможные последствия.
Так, если вы находитесь дома, то примите следующие меры предосторожности: закройте плотно двери и окна, уберите с незастекленных балконов и других открытых мест незакрепленные предметы, не разрешайте детям находиться на улице во время сильного ветра.
Если же вы оказались на улице во время неблагоприятных погодных условий, сотрудники МЧС рекомендуют соблюдать следующие рекомендации: спуститесь в подземный переход, зайдите внутрь магазина или подъезда, не вставайте за рекламные щиты, временные конструкции, деревья, автобусные остановки и под крыши навесов. Кроме того, опасайтесь нахождения под линиями электропередачи и не прикасайтесь к оборванным проводам.