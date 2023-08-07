МЧС по Башкирии предупредило о неблагоприятных погодных условиях

В пресс-службе МЧС по республике рассказали о приближающейся непогоде:

в различных районах республики ожидается усиление ветра до 18 м/с. Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют соблюдать правила безопасности, чтобы предотвратить возможные последствия.

Так, если вы находитесь дома, то примите следующие меры предосторожности: закройте плотно двери и окна, уберите с незастекленных балконов и других открытых мест незакрепленные предметы, не разрешайте детям находиться на улице во время сильного ветра.