В Башкирии пропал мужчина, страдающий потерей памяти

Пропал 55-летний Ахлям Ахмадишин из села Рсаево Илишевского района Башкирии. По информации добровольческого поисково-спасательного отряда «БаРС», мужчина пропал 22 июля.
В день исчезновения он был одет в черную куртку, темно-синюю рубашку, камуфляжные штаны и синие дутые зимние ботинки. Ахлям Ахмадишин имеет худощавое телосложение, темные волосы с проседью и карие глаза. Спасатели также предупреждают, что пропавший страдает потерей памяти.
Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, сообщить по телефону 8-937-3-102-112 или 112.