В Башкирии пропал мужчина, страдающий потерей памяти

В день исчезновения он был одет в черную куртку, темно-синюю рубашку, камуфляжные штаны и синие дутые зимние ботинки. Ахлям Ахмадишин имеет худощавое телосложение, темные волосы с проседью и карие глаза. Спасатели также предупреждают, что пропавший страдает потерей памяти.