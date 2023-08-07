Уфа вошла в десятку городов страны по объемам строительства и ввода жилья

Столица Башкирии входит в список городов страны, которые лидируют по объемам ввода нового жилья. В течение 2022 года в столице Башкирии было введено в эксплуатацию 1,17 миллиона квадратных метров жилья на каждого жителя.

Эксперты отмечают стабильное увеличение объемов строительства в течение последних пяти лет, превышающее 1 млн квадратных метров в год.

В список лидеров также вошли Москва (6,79 млн м2), Санкт-Петербург (3,47 млн м2) и Краснодар (3,01 млн м2), демонстрирующие значительные объемы введенного жилья.