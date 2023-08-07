В Башкирии будут судить женщину за хищение и продажу автомобиля

Прокуратура Стерлитамака одобрила обвинительное заключение в отношении местной жительницы в рамках уголовного дела по статье «кража, совершенная в особо крупном размере».

Инцидент произошел в августе 2020 года, когда женщина продала автомобиль марки Hyundai Sonata, принадлежащий ее отцу, жителю Калтасинского района. Через несколько дней после продажи стороны сделки вновь встретились в РЭО ГИБДД по Стерлитамаку, чтобы поставить автомобиль на учет и получить государственные регистрационные знаки. В процессе встречи женщина попросила нового владельца передать ей документы на машину для якобы ускорения процедуры регистрации, и отправила его для этого на второй этаж.

Однако она злонамеренно воспользовалась ситуацией и уехала на ранее проданном автомобиле с территории госавтоинспекции. Покупатель понес значительный ущерб в размере более 1,2 миллиона рублей.

В своей попытке укрыть следы преступления, женщина уничтожила три экземпляра договора купли-продажи иномарки, которые были у нее на руках.