В Уфе врачи удалили ребенку лишний палец на ноге

В Уфе медики городской детской больницы № 17 провели успешную операцию, которая помогла маленькой девочке справиться с врожденной аномалией. Ребенок страдал полидактилией, что представляет собой врожденное и часто наследственное отклонение развития, проявляющееся в наличии дополнительных пальцев на руках или ногах.

Такая аномалия влечет за собой не только эстетические проблемы, но и затрудняет повседневные действия.

Специалисты провели операцию по удалению шестого пальца на ноге, который причинял ребенку дискомфорт и мешал нормальному передвижению. Процедура включала артропластику, пересадку сухожилия и кожную пластику с помощью местных тканей. Главный палец был зафиксирован металлоконструкцией в оптимальном положении для его функциональности.

Как сообщили в пресс-службе минздрава республики, операция прошла успешно, и теперь девочка может жить полноценной жизнью.