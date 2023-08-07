В Уфе произошло ДТП с участием нескольких автомобилей и троллейбуса

Сегодня утром в Уфе столкнулись три автомобиля и троллейбус. По данным пресс-службы столичной госавтоинспекции, водитель автомобиля «Дэу Нексия», двигаясь по улице Менделеева, в процессе перестроения столкнулся с автомобилем «Киа Рио» и троллейбусом. В результате удара «Нексия» была отброшена на встречную полосу и «зацепила» «Ладу Гранту», а затем врезалась в металлическое ограждение.