В Башкирии водитель «КамАЗа» погиб под тоннами зерна

По информации пресс-службы ведомства, инцидент произошел 1 августа на зернотоке кооператива неподалеку от деревни Воскресенское. Во время выгрузки овса из кузова автомобиля «КамАЗ» в завальную яму, водителя ударило открытым бортом кузова. Он упал в яму и его завалило зерном. К сожалению, спасти мужчину не удалось.