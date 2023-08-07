Власти Башкирии разработают региональную программу модернизации здравоохранения Уфы

Глава Башкортостана Радий Хабиров, выступая сегодня на Всероссийском совещании по актуальным вопросам развития первичной медико-санитарной помощи, отметил, что программа модернизации первичного звена является одной из наиболее эффективно работающих.

Он подчеркнул, что главным показателем работы является продолжительность жизни граждан, и Башкортостан по этому показателю достиг важной психологической отметки – более 73 лет.

По словам Радия Хабирова, успех системы здравоохранения сегодня отмечается в сельских районных центрах, где первичное медицинское звено уже приведено в порядок. Однако в крупных городах, в том числе в столице республики, есть поликлиники с более сложной ситуацией, и он призвал уделить внимание этому вопросу.

В этих целях власти республики решили разработать региональную программу модернизации здравоохранения в Уфе, на которую в текущем году направят 500 миллионов рублей, а к 2025 году еще полтора миллиарда рублей. При этом, по мнению Главы региона, для реализации этих планов необходимо привлечь и федеральный центр.