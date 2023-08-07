В Минздраве Башкирии рассказали о состоянии малыша, которого придавило автомобилем

В Минздраве республики сообщили о несчастном случае, в результате которого пострадал двухлетний ребенок. Сообщается, что 7-летний брат малыша сел за руль автомобиля и случайно снял ручник, машина покатилась. В результате происшествия голова младшего мальчика, 2021 года рождения, оказалась зажата между машиной и воротами гаража.

Бригада скорой помощи экстренно доставила маленького пациента в РДКБ. Сейчас он находится в реанимационном отделении под наблюдением медицинской бригады, которая борется за его жизнь.

По словам представителей Минздрава, для оказания всесторонней медицинской помощи ребенку была сформирована мультидисциплинарная бригада из опытных специалистов: реаниматологов, нейрохирургов, ЛОР-врачей, травматологов, хирургов и челюстно-лицевых хирургов.