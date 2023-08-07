Михаил Мурашко дал оценку реализации в Башкирии приоритетных проектов в области медицины

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе брифинга перед началом Всероссийского совещания по развитию медико-санитарной помощи и первичного звена подчеркнул, что для проведения мероприятия столица Башкирии была выбрана не случайно.

Мурашко отметил, что в Башкирии успешно реализовано множество проектов – почти все из тех, что разрабатывались и поддерживались Министерством здравоохранения по поручению Главы государства. Сюда относятся проекты по модернизации первичного звена, оказанию помощи пациентам с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также программы профилактических осмотров и диспансеризации.

Также руководитель федерального ведомства подчеркнул, что в Башкирии активно разрабатываются и внедряются проекты цифровизации здравоохранения, включая программы, использующие искусственный интеллект.

На мероприятии собрались представители всех 89 субъектов Российской Федерации. Обсуждаются различные программы модернизации первичного звена. Это особенно актуально, учитывая, что более 1 миллиарда посещений медицинских учреждений ежегодно приходится на первичное звено. Поэтому поддержание качества медицинского обслуживания на всех уровнях здравоохранения, как стационарных, так и амбулаторных услуг, имеет огромное значение.

Также Мурашко подчеркнул, что на мероприятии будут обсуждаться передовые практики, включая мобильную медицину, телемедицину и другие инновации в медицине. Важной темой также станет «Бережливое производство», которое позволяет увеличить объемы приема пациентов и сократить время их общения с медицинским персоналом.

Министр выразил свою признательность руководству региона за блестящую подготовку мероприятия. Гости смогут ознакомиться с лучшими практиками, посетив медицинские учреждения Башкирии. Такая информация будет полезной для других субъектов Российской Федерации, которые захотят внедрить успешные методы в своих регионах, отметил он.