Башкирия закупит обновленные школьные учебники по истории России

Сегодня министр образования и науки республики Айбулат Хажин на совещании в ЦУРе сообщил о выделении дополнительных средств для централизованной закупки обновленных учебников по истории России с разделом о специальной военной операции для 10-11 классов, а также по всеобщей истории для школ региона.
Руководитель Минобразования Башкирии отметил, что на эти цели из резервного фонда республики выделено порядка 51 миллиона рублей. Также Айбулат Хажин подчеркнул, что обновленные учебники по истории приобретены для школьников города Красный Луч Луганской Народной Республики.
Министр образования отметил, что благодаря систематической работе по обновлению фонда школьных библиотек был значительно увеличен норматив расходов на приобретение учебников и образовательных материалов. С начала 2023 года данный норматив составляет 2,5 тыс. рублей на одного учащегося.