Башкирия закупит обновленные школьные учебники по истории России

Сегодня министр образования и науки республики Айбулат Хажин на совещании в ЦУРе сообщил о выделении дополнительных средств для централизованной закупки обновленных учебников по истории России с разделом о специальной военной операции для 10-11 классов, а также по всеобщей истории для школ региона.

Руководитель Минобразования Башкирии отметил, что на эти цели из резервного фонда республики выделено порядка 51 миллиона рублей. Также Айбулат Хажин подчеркнул, что обновленные учебники по истории приобретены для школьников города Красный Луч Луганской Народной Республики.