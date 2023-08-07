С нового учебного года школьники Башкирии будут иметь трудовые обязанности

Министр образования и науки республики Айбулат Хажин заявил о важных изменениях в системе школьного образования, которые вступят в силу с 1 сентября текущего года: в общеобразовательных учреждениях Башкирии вводится трудовое воспитание.

Основным аспектом этого изменения станет привлечение школьников к трудовой деятельности, учитывая их возрастные особенности. В новом законе подчеркивается важность формирования у школьников трудолюбия и ответственного отношения к труду и его результатам. Также в документе нет нормы о запрете привлечения обучающихся к труду без их согласия или без согласия их родителей.