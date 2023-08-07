В Башкирии подведены итоги массовых проверок на дорогах

В минувшие выходные на дорогах Башкирии сотрудники Госавтоинспекции республики провели профилактические мероприятия. За период с пятницы по воскресенье были задержаны 213 водителей, находившихся в нетрезвом состоянии, из которых 14 уже вторично нарушили правила, сев за руль в состоянии опьянения.

За выходные выявлено и пресечено более 5 тысяч административных правонарушений, отметил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале.

Также, он напомнил о работе телефона доверия МВД по Башкирии 8(347)279-32-92, и призвал всех граждан активно принимать участие в обеспечении безопасности на дорогах, звонить и сообщать о грубых нарушителях правил дорожного движения.