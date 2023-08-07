Башкисркий спортсмен привез из Стамбула титул чемпиона мира по греко-римской борьбе

Илья Кандалин, воспитанник спортивной школы олимпийского резерва № 1 в Октябрьском, завоевал титул чемпиона мира по греко-римской борьбе на первенстве в Стамбуле.

Шестнадцатилетний Илья представлял сборную России в весовой категории до 51 кг и одержал уверенную победу в финальном поединке против опытного соперника из Армении, Артура Брояна.

Отметим, Илья Кандалин уже успел заслужить несколько званий на национальном и международном уровнях. Он стал трёхкратным победителем первенства России, а также бронзовым и золотым призёром первенства Европы. Его убедительные победы делают его одним из наиболее перспективных и талантливых спортсменов своего поколения.

Турнир по греко-римской борьбе среди спортсменов до 17 лет проходил в Стамбуле с 31 июля по 6 августа.