Стерлитамак ждет гостей фестиваля «Купец 2.0»

19 августа жители и гости Стерлитамака могут принять участие в самом масштабном фестивале гостеприимства - «Купец 2.0». Мероприятие пройдет на площади в сквере имени Салавата Юлаева, расположенном по адресу ул. Комсомольская, 80, и ненадолго превратит его в уникальный купеческий городок. Ожидается, что праздник посетят не менее 30 тысяч человек, а также руководство Башкирии.

«Купец 2.0» — это городской праздник, который вот уже третий год подряд проводится в историческом центре Стерлитамака. Место проведения имеет особую историческую ценность, так как до начала прошлого века именно здесь проводились купеческие ярмарки.

На фестивале будет воссоздан антураж прежних времен: здесь соберутся купцы, коробейники, бродячие артисты, девушки в сарафанах и парни в рубахах. Профессиональные декораторы оформят мероприятие в стиле уездного города позапрошлого столетия.

Центром притяжения станет грандиозная ярмарка, где более 200 ремесленников из Башкирии и других регионов России представят свои эксклюзивные работы. В этом году в качестве участников впервые приедут мастера из Казахстана.

Туристическая зона будет представлена экспозициями ведущих музеев республики. Гости смогут отправиться на экскурсии по историческим купеческим местам Стерлитамака прямо с фестивальной площади. Также в программе ожидаются праздник хлеба, тематические развлекательные площадки, фотозоны, мастер-классы и активности для детей.

В гастрозоне лучшие рестораторы Стерлитамака порадуют гурманов разнообразными блюдами различных кухонь мира: европейской, русской, грузинской, азиатской и, конечно, башкирской.

В течение всего дня гости фестиваля могут кататься на каретах, танцевать под русскую народную музыку и наслаждаться чаем из самовара с бубликами. Кроме того, организаторы приготовили концертно-театральную программу, а вечером на главной сцене состоится большой классический концерт с участием солистов филармонии и Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан.