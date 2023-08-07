Летние игры сурдлимпийцев стали самыми масштабными в истории Башкирии

Помимо спорстменов, а это более 1,5 тысячи человек, в республику прибыли почти 4,5 тысячи болельщиков. Было установлено несколько мировых рекордов. Для успешного проведения состязаний к работе привлекли 50 сурдопереводчиков и 300 волонтёров. Было задействовано 16 спортивных объектов, 12 гостиниц, порядка 50 единиц транспорта. Победителем Летних игр сурдлимпийцев стала сборная России, которая выиграла 351 медаль, 25 из которых – в общую копилку внесли башкирские спортсмены.