В Уфе стартовало Всероссийское совещание по вопросам развития первичной медико-санитарной помощи

Мероприятие продлится в башкирской столице два дня и пройдет под руководством министра здравоохранения страны. Михаил Мурашко прибыл в башкирскую столицу накануне. Перед началом деловой программы он принял участие в велопробеге.

Редкий случай, когда совещание начинается на такой бодрой ноте. Целый день у медиков, которые приехали в башкирскую столицу, насыщенная программа. Утро они начали по-спортивному – с велопробега по набережной.

Ну а возглавил велоколонну сам министр здравоохранения России  Михаил Мурашко. Вместе с членами правительства Башкирии и участниками совещания они проехали 5 километров: от площади Салавата Юлаева до Монумента дружбы и обратно.

Многие участники совещания, кстати, прилетели в Уфу этой ночью. На велопробег они отправились буквально с самолёта и, как признаются, не пожалели. Представители здравоохранения точно знают, какова польза утренней зарядки.

А вот на площади «Ватан» за Конгресс-холлом прошла «Зарядка с чемпионом». Там мастер-класс для участников совещания проводил призер Олимпийских игр по фехтованию Тимур Сафин.

В общей сложности на всероссийском совещании по вопросам развития медицины приехали около 500 представителей сферы здравоохранения России. Как надеются организаторы, спортивное утро зарядит всех участников на продуктивный рабочий день.

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