В одном из детских садов Уфы поселились осы

В одном из детских садов Демского района Уфы сотрудники госкомитета республики по ЧС спасли воспитанников от возможного нападения ос. Информация о насекомых на территории дошкольного учреждения поступила спасателям сегодня, 7 августа.

Специалисты прибыли на место и обнаружили несколько осиных гнезд. Они извлекли гнезда и вывезли их в лес.

В случае обнаружения осиных гнезд представители спасательной службы настоятельно рекомендуют не предпринимать самостоятельных попыток их убрать. Яд этих насекомых может вызвать аллергические реакции различной степени тяжести. В частности, анафилактический шок, что представляет опасность для жизни. Поэтому специалисты рекомендуют незамедлительно обращаться в экстренные службы по номеру 112.